Han Kang tem 53 anosReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 12:35

A escritora sul-coreana Han Kang, de 53 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2024. O anúncio foi feito na Academia Sueca, comitê responsável pela honraria, nesta quinta-feira (10). Ela se tornou a primeira pessoa do seu país a vencer este título, que condecora anualmente os maiores escritores do mundo.

Kang foi premiada pela sua "intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana", segundo publicação da Academia Sueca. O livro "A Vegetariana" (2007), um romance sobre as questões pessoais de mulher que parou de comer carne, é considerado a sua maior obra e apontado como um dos contos mais importantes da ficção contemporânea.

O secretário permanente do comitê que premiou Han, Mats Malm, revelou que conversou com ela pelo telefone após o anúncio. "Ela estava tendo um dia comum, ao que parece – tinha acabado de jantar com o filho. Ela não estava realmente preparada para isso, mas começamos a discutir os preparativos para dezembro [data da entrega do prêmio]", disse, segundo o jornal britânico "The Guardian".

Han Kang nasceu em 27 de novembro de 1970. A escritora estudou literatura na Universidade Yonsei e começou sua carreira publicando poemas na revista "Literatura e Sociedade", em 1993, quando tinha 23 anos.

A mais nova vencedora de um Prêmio Nobel possui três livros lançados no Brasil, além de "A Vegetariana". "Atos Humanos" (2021) conta sobre um evento que estudantes sul-coreanos foram assassinados durante um massacre realizado por militares. Já "O Livro Branco" (2023) fala sobre aspectos íntimos da sua vida.