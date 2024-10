Jane Lu ficou chocada com currículo montado com IA que recebeu - Reprodução / TikTok

Jane Lu ficou chocada com currículo montado com IA que recebeuReprodução / TikTok

Publicado 28/10/2024 19:22

A jurada do programa "Shark Tank" Austrália e CEO da marca de moda Showpo, Jane Lu, usou as redes sociais para mostrar o pior currículo que ela já recebeu. Em seu perfil do TikTok, a empresária contou que uma pessoa usou inteligência artificial (IA) para se candidatar a uma vaga e nem se preocupou em editar as informações básicas.

Lu contou que buscava um assistente para seu curso de negócios quando se deparou com o currículo, com uma série de erros, totalmente copiado de alguma ferramenta de IA. "Acho que eu acabei de receber potencialmente o pior currículo que já vi", iniciou ela no vídeo publicado na quarta-feira (23).

Na publicação, que conta com mais de 500 mil visualizações, a CEO mostra que o currículo foi enviado com vários espaços em branco, onde a pessoa deveria ter colocado seus dados. "Estou confiante que minhas experiências em [experiências/habilidades] me colocam como um forte candidato", dizia a primeira frase do e-mail enviado por quem estava concorrendo à vaga.

"Isto é tipo copiado e colado do Chat GPT. Ele nem sequer revisou. Tudo o que ele mudou foi o nome dele e vejam: 'aqui está uma versão mais polida e articulada da sua carta de apresentação'. Ele copiou e colou! Quer dizer, eu amo o Chat GPT, mas cara... você precisa usar seu cérebro um pouquinho", finalizou ela.