Jared Isaacman se tornou uma das principais figuras dos voos espaciais comerciais John Raoux / AP Photo

Publicado 04/12/2024 19:12

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (4), que escolheu o bilionário Jared Isaacman, o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial, como chefe da Nasa.



"Estou encantado de nomear Jared Isaacman, um destacado líder empresarial, filantropo, piloto e astronauta, como administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (Nasa)", escreveu Trump em sua rede Truth Social.



"Jared impulsionará a missão de descoberta e inspiração da Nasa, abrindo caminho para conquistas inovadoras nas ciências, tecnologia e exploração espacial", acrescentou.



A escolha pode gerar um conflito de interesses devido à relação entre o chefe da empresa financeira Shift4 e Elon Musk, o homem mais rico do mundo e presidente da SpaceX, que fará parte da administração de Donald Trump quando o republicano assumir o cargo em 20 de janeiro.



Jared Isaacman, de 41 anos, se tornou uma das principais figuras dos voos espaciais comerciais graças ao seu trabalho na SpaceX.



Natural da Pensilvânia, Isaacman fundou a empresa que se transformou na Shift4 Payments no porão da casa de sua família quando tinha 16 anos.

O bilionário é capaz de pilotar aviões militares, participou de shows aéreos e estabeleceu um recorde mundial de volta ao mundo.



"Inevitavelmente, haverá uma economia espacial próspera, que criará oportunidades para que inúmeras pessoas vivam e trabalhem no espaço", disse Isaacman na rede social X após o anúncio de Trump.



"Na Nasa, perseguiremos apaixonadamente essas possibilidades", acrescentou.



Em setembro, Jared Isaacman realizou a primeira caminhada espacial privada da história como parte do programa Polaris, uma colaboração entre o novo diretor executivo da Nasa e a SpaceX que incluirá três missões no total.



Os termos financeiros da parceria são confidenciais, mas acredita-se que Jared Isaacman tenha investido 200 milhões de dólares (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) de sua fortuna pessoal para comandar a missão Inspiration4 da SpaceX em 2021, primeira viagem apenas com civis ao espaço.



Isaacman também é um fervoroso apoiador da SpaceX e de Elon Musk, nomeado por Trump para copresidir uma comissão sobre eficiência governamental.