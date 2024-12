Palácio residencial do presidente deposto da Síria - AFP

Publicado 08/12/2024 16:27

A residência do presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, e o Banco Central do país, em Damasco, foram invadidos e saqueados neste domingo (8), após a capital ser tomada por rebeldes . Ao menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram no país desde que os rebeldes iniciaram a ofensiva relâmpago em 27 de novembro. Nas imagens, é possível ver partes reviradas do palácio presidencial e homens saindo do banco com sacos de dinheiro.