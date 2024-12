Jamie Foxx foi vítima de um ataque em um restaurante - AFP

Publicado 17/12/2024 09:50

O ator ganhador do Oscar Jamie Foxx se recupera de uma agressão sofrida na última sexta-feira (13). Ele estava em um restaurante quando uma pessoa de outra mesa jogou um copo de vidro que atingiu a sua boca.

A situação aconteceu durante a comemoração de aniversário do artista, que completou 57 anos. As informações são do jornal norte-americano "New York Times".

"Ele teve que levar pontos e está se recuperando", disse o representante do ator. "A polícia foi chamada e o assunto agora está nas mãos da polícia."

O Departamento de Polícia de Beverly Hills fez uma publicação no Facebook que é tratada como sendo sobre o ocorrido. "um possível ataque relatado com uma arma mortal" no restaurante Mr. Chow em Beverly Hills logo após as 22h de sexta-feira.

"Após investigação, os policiais determinaram que o ataque relatado com uma arma mortal era infundado", disse o departamento. "Em vez disso, o incidente envolveu uma altercação física entre as partes."



O departamento disse que havia "conduzido uma investigação preliminar e concluído um relatório documentando a agressão". Nenhuma prisão foi feita, disse a polícia. Não há mais detalhes disponíveis sobre o que aconteceu antes do vidro ser atirado.

Superação

A agressão aconteceu dias depois do lançamento de "What Had Happened Was..." ("O que Aconteceu Foi...", em português). No especial da Netflix, que estrou no dia 10 de dezembro, ele conta sobre as dificuldades de saúde que passou no ano passado.

No show, ele explicou que teve uma hemorragia cerebral, sofreu um derrame e perdeu temporariamente a capacidade de andar. Ele disse que não se lembrava de 20 dias de sua vida.

Em abril de 2023, Foxx foi hospitalizado em Atlanta com o que sua filha descreveu no Instagram como uma "complicação médica". Nenhum outro detalhe foi divulgado na época.