Presidente eleito nos EUA, Donald Trump - AFP

Publicado 23/12/2024 07:44

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, neste domingo (22), "deter a loucura transgênero" no primeiro dia de seu segundo mandato, ao mesmo tempo em que renovou as ameaças contra os cartéis mexicanos e de retomar o controle do Canal do Panamá.

"Assinarei ordens executivas para acabar com a mutilação sexual infantil, tirar os transgêneros do exército e das nossas escolas dos ensinos fundamental e médio", disse o presidente eleito em um ato para jovens conservadores em Phoenix, Arizona.

Ele também prometeu "manter os homens fora dos esportes femininos". "Será política oficial do governo dos Estados Unidos que haja apenas dois gêneros, masculino e feminino", acrescentou.

Trump jogou, assim, lenha na fogueira de um debate que tem chacoalhado a política americana nos últimos anos.

Os estados controlados por democratas e republicanos se movem em direções opostas sobre as políticas voltadas aos transgêneros, como tratamentos médicos e quais livros sobre o tema são permitidos nas bibliotecas públicas ou escolares.

Uma "nova era" se aproxima com sua volta à Casa Branca, assegurou Trump, em meio às promessas que antecipou para seu segundo mandato.

"Em 20 de janeiro, os Estados Unidos virarão para sempre a página de quatro longos e horríveis anos de fracasso, incompetência e decadência nacional, e inauguraremos uma nova era de paz, prosperidade e grandeza nacional", disse Trump, em alusão à sua posse.