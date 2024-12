Líder norte-coreano, Kim Jong Un - AFP

Líder norte-coreano, Kim Jong UnAFP

Publicado 23/12/2024 07:59

Mais de 1.100 soldados norte-coreanos morreram ou foram feridos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, informou nesta segunda-feira (23) o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

"Com várias fontes de informação e inteligência, avaliamos que os soldados norte-coreanos que se envolveram recentemente em combates com as forças ucranianas sofreram quase 1.100 baixas", afirma um comunicado militar sul-coreano.

"Estamos particularmente interessados na possibilidade de envios adicionais de soldados norte-coreanos para apoiar a Rússia", acrescenta nota do comando militar de Seul.

Pyongyang estaria "preparando a rodízio ou envio adicional de soldados", avalia.

A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para reforçar o exército da Rússia, alguns deles para a região fronteiriça de Kursk, onde as tropas ucranianas tomaram parte do território russo.

Relatórios de inteligência sugerem também que o Norte está "produzindo e fornecendo drones autodestrutivos" à Rússia apoiar sua guerra contra a Ucrânia, acrescentou o comando militar de Seul.

O Estado-Maior afirmou que a Coreia do Norte busca modernizar suas capacidades de guerra convencional com base em sua experiência no conflito entre Rússia e Ucrânia.

"Isto poderia levar a um aumento da ameaça militar contra nós", acrescentou.

A informação coincide com um relatório do Serviço Nacional de Inteligência, que revelou na semana passada aos parlamentares sul-coreanos que "a Rússia poderia oferecer benefícios recíprocos às contribuições militares norte-coreanas, incluindo a modernização das armas convencionais" do Norte.