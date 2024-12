Homem foi preso no domingo por matar mulher em estação de metro - Reprodução / NY Post

Publicado 23/12/2024 08:42 | Atualizado 23/12/2024 08:58

A polícia de Nova York anunciou no domingo, 22, que prendeu um suspeito da morte de uma mulher que provavelmente adormeceu em um metrô antes de ser incendiada por um homem que ela não conhecia, segundo as autoridades.

Policiais de trânsito prenderam o suspeito após receberem um relato de três estudantes do ensino médio que o reconheceram. Eles haviam visto imagens do suspeito capturadas por câmeras de segurança e câmeras corporais de policiais que foram amplamente divulgadas.

"Os nova-iorquinos ajudaram mais uma vez", disse a comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch, que descreveu o caso como "um dos crimes mais depravados que uma pessoa poderia cometer contra outra".

Tisch afirmou que o suspeito e a mulher, cujas identidades não foram divulgadas, estavam em um trem do metrô indo até o final da linha no Brooklyn por volta das 7h30. Após o trem parar, imagens das câmeras de vigilância do vagão mostraram o homem caminhando "calmamente" até a vítima, que estava sentada e possivelmente dormindo, e incendiando suas roupas com o que parecia ser um isqueiro.

As roupas da mulher "foram completamente consumidas pelas chamas em questão de segundos", disse Tisch. A polícia não acredita que os dois se conheciam.

Oficiais em patrulha rotineira na estação de metrô Coney Island-Stillwell Avenue sentiram cheiro de fumaça e descobriram a mulher em chamas, parada no meio do vagão. Após o fogo ser apagado, os paramédicos declararam a mulher morta no local. Sem que os policiais soubessem, o suspeito havia permanecido na cena do crime e estava sentado em um banco na plataforma, logo fora do vagão, afirmou Tisch.

Câmeras corporais usadas pelos policiais captaram uma "imagem muito clara e detalhada" do suspeito, que foi posteriormente divulgada ao público. Após uma ligação para o 911 feita pelos adolescentes, outros policiais identificaram o homem em outro trem e alertaram a próxima estação. Lá, mais policiais revistaram os vagões e prenderam o homem sem incidentes. O suspeito tinha um isqueiro no bolso, afirmou Tisch.

O caso marcou a segunda morte no metrô de Nova York no domingo. Às 12h35, a polícia atendeu a um chamado de emergência sobre um ataque em andamento na estação 61st Street-Woodside, no Queens, e encontrou um homem de 37 anos com uma facada no torso e outro homem de 26 anos com múltiplos cortes pelo corpo. O homem mais velho foi declarado morto em um hospital próximo, enquanto o mais jovem estava em condição estável, segundo a polícia. A investigação continua.