Macron pediu aos europeus que deixem para trás a ingenuidadeAFP

Publicado 31/12/2024 18:55

Os franceses terão que decidir sobre alguns "temas cruciais" para o país em 2025, afirmou o presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira (31), sugerindo a possibilidade de convocar consultas ou referendos para superar o impasse político.

A declaração foi feita durante a tradicional mensagem de Ano Novo, após sua decisão de convocar eleições antecipadas em junho, que resultaram em uma Assembleia dividida e levaram o país a uma paralisia política.



Macron levou dois meses para nomear o conservador Michel Barnier como primeiro-ministro, mas este governo caiu após uma moção de censura.



O sucessor de Barnier, François Bayrou, nomeado em dezembro, conta apenas com o apoio de uma coalizão minoritária formada por centristas e conservadores.



"A esperança, a prosperidade e a paz do próximo quarto de século dependem das nossas escolhas de hoje, e é por isso que em 2025 [...] pedirei que decidam sobre certos temas cruciais", disse Macron em seu discurso.



O presidente francês também pediu aos europeus que "deixem para trás a ingenuidade", especialmente em áreas como comércio e agricultura.

Sem mencionar diretamente o recente acordo entre os países do Mercosul e a União Europeia (UE), Macron, crítico desse pacto que ele considera prejudicial aos agricultores franceses, pediu "dizer não às leis comerciais ditadas por outros que apenas nós respeitamos".



Após 25 anos de tortuosas negociações, Mercosul e UE concluíram em dezembro um tratado de livre-comércio que integrará um mercado gigantesco de mais de 700 milhões de pessoas.



O acordo, negociado do lado da UE pela Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, e não pelos Estados-membros, agora precisa ser ratificado pelos países que a compõem.