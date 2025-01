O gato Oni tem 7 meses de idade - Reprodução / X

Publicado 08/01/2025 11:36

Uma mulher denunciou ter sido expulsa de um voo com conexão para Los Angeles, nos Estados Unidos, depois que o seu gato, Oni, fez cocô dentro da caixa transportadora em que estava. A tutora, chamada de Alex, afirmou que limpou a sujeira e a jogou no lixo do banheiro, mas no intervalo entre as viagens, a tripulação a abordou de forma hostil, exigindo a sua retirada.

De acordo com Alex, o seu animal de estimação, de apenas 7 meses, se assustou durante uma turbulência durante o pouso. Imediatamente, ela levou a caixa ao banheiro do avião e jogou os dejetos no lixo, pensando que o material seria descartado até o próximo voo. No entanto, isso não aconteceu.

"Levei Oni rapidamente ao banheiro do avião para limpar o que achei que era só xixi. Rapidamente, percebi que é cocô e depois de embrulhar os papéis-toalha sujos em outro limpo, joguei tudo no lixo porque estava preocupada e esperava que levassem o lixo para fora entre os voos", disse a mulher, em postagem no X no último dia 30 de dezembro.

Então, funcionários da nova tripulação, trocada entre as viagens, teriam discutido com ela e afirmado que "o banheiro não é sua caixa de areia".

"Eu me sentei e comecei a chorar, envergonhada e estressada. Poucos minutos depois, um funcionário da [companhia aérea] Southwest sentou ao meu lado e explicou que a tripulação queria que eu saísse do voo. Ele me acompanhou até o portão e me classificou para outro voo. Foram várias horas desde então, para outro aeroporto."

Alex explicou que o funcionário que a conduziu foi "simpático" e defendeu a permanência dela no voo, além de oferecer um voucher de U$S 200 (cerca de R$ 1220) para uma viagem futura.

A companhia Southwest não se manifestou sobre o caso.