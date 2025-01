Escola foi cercada por policiais após o ocorrido, em julho de 2023 - Henry Nicholls / AFP

Escola foi cercada por policiais após o ocorrido, em julho de 2023Henry Nicholls / AFP

Publicado 28/01/2025 10:22 | Atualizado 28/01/2025 10:57

Uma mulher de 48 anos foi presa nesta terça-feira (28) por ter invadido uma escola primária em Londres, Inglaterra, em julho de 2023 com um carro, atropelando e matando duas garotas de 8 anos e deixando mais 15 alunos feridos. A motorista, identificada como Claire Freemantle, alegou inicialmente que teve uma crise epiléptica ao volante e acabou liberada após ser detida pela primeira vez, no dia da colisão.

As autoridades, no entanto, retomaram as investigações em outubro de 2024 depois de apelos das famílias das vítimas e uma análise do Grupo de Revisão de Crimes Especialistas, que destacou falhas no processo.

fotogaleria

Segundo a instituição, os agentes da perícia não realizaram exames cerebrais em Claire e nem entrevistaram testemunhas. As informações são do jornal "The Sun". A Polícia Metropolitana se manifestou sobre a nova detenção da mulher.

"Os detetives que investigam a colisão fatal na Study Prep School em Wimbledon em julho de 2023 prenderam o motorista como parte da investigação em andamento, enquanto apelam para que mais testemunhas em potencial se apresentem. A motorista de 48 anos foi presa hoje, terça-feira, 28 de janeiro, sob suspeita de causar morte por direção perigosa e está atualmente sob custódia", afirmou um porta-voz da corporação.

As famílias das garotas mortas se pronunciaram sobre a prisão da motorista, ressaltando que receberam a notícia com "satisfação". "É importante que esta investigação siga seu curso sem obstáculos e que cada passo dado seja dado em busca da verdade e dos fatos completos. À medida que a investigação prossegue, seria inapropriado fazer mais comentários neste momento", disseram.