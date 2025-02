Christopher Dunham, 16 anos, saiu de casa e se escondeu em um mercado na cidade de Oklahoma, nos EUA - Reprodução

Christopher Dunham, 16 anos, saiu de casa e se escondeu em um mercado na cidade de Oklahoma, nos EUAReprodução

Publicado 06/02/2025 17:01

Um adolescente de 16 anos fugiu de casa disposto a viver uma aventura e se transformou em notícia na cidade de Oklahama, nos EUA.

Christopher Dunham, de 16 anos, foi dado como desaparecido pelos seus avós no domingo (2) à noite. O mistério tomou um rumo na terça-feira (5) à noite depois que ele foi visto tentando voltar para a casa da família depois que os policiais revistaram a propriedade. Depois de se reunir com sua família, Dunham foi levado para a delegacia, onde ele contou sua bizarra história de desaparecimento .



O rapaz disse às autoridades que construiu um forte de papel higiênico dentro de um supermercado e que dormiu em uma cama de cachorro . O chefe de polícia Mark Morris disse que os avós de Dunham dificultaram a busca pelo adolescente desaparecido, citando "problemas familiares extensos" e se recusando a mostrar a fotografia do garoto.



"Eles não foram muito cooperativos. Este é um dos casos mais bizarros da minha carreira policial", disse Morris.



O oficial disse que o adolescente apresentou ferimentos leves depois de ser encontrado. "Não se sabe se isso estava relacionado a essa fuga ou a um incidente anterior", completou o policial.



Os avós do adolescente são vistos com péssimos olhos pela vizinhança. Um homem, que não se identificou, disse que há um ano o jovem estava cortando grama debaixo de um sol de 46ºC. Ao falar com os avós, o vizinho disse que foi tratado de maneira ríspida e que não deveria se meter no caso.



Outro vizinho se apresentou enquanto a polícia vasculhava a propriedade no início desta semana, alegando que os avós, certa vez, trancaram a porta e deixaram o adolescente fora de casa uma noite quando estava chovendo torrencialmente e fazia frio.