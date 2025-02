A FDA é um dos órgãos que podem ser afetados pelos cortes do governo Trump - Getty Images

Publicado 06/02/2025 16:42

A Casa Branca trabalha em uma ordem executiva para demitir milhares de funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A ordem, que poderá ser emitida já na próxima semana, prevê que agências de saúde, incluindo a Food and Drug Administration, terão que cortar uma determinada porcentagem de funcionários. Segundo as fontes, os termos ainda não foram finalizados e a Casa Branca ainda pode decidir não levar os planos adiante.

Os cortes de empregos que estão sendo considerados afetariam mais de 80 mil pessoas. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.