Incêndio atinge prédio de 50 andares em Buenos AiresReprodução/X

Publicado 11/02/2025 14:26 | Atualizado 11/02/2025 15:16

Oito pessoas precisaram receber oxigênio e 100 foram retiradas após um incêndio em uma torre em Buenos Aires, nesta terça-feira (11), informaram as autoridades de serviços de emergência.

Ao menos 100 pessoas são evacuadas após incêndio em torre de 50 andares em Buenos Aires.



O incêndio "começou no 10º andar e se espalhou para o 11º e 12º andares", disse Alberto Crescenti, dos serviços de emergência da cidade, durante uma operação envolvendo bombeiros e cerca de 30 ambulâncias.O prédio residencial, um dos mais altos da capital argentina, está localizado no luxuoso bairro de Puerto Madero, a poucos minutos do centro de Buenos Aires.O incêndio começou pouco depois do meio-dia por razões que ainda estão sendo determinadas e a evacuação começou rapidamente, embora não se saiba se poderá ser concluída."Não transferimos pessoas, estamos aqui atendendo-as em postos de triagem e oxigenação, não transferimos ninguém porque estão abaixo dos níveis de inalação de fumaça", disse Crescenti em declarações ao canal TN.