Sarah competindo com seu cavalo em 2023Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 14:33 | Atualizado 29/08/2025 14:35

A britânica Sarah Jayne Yorke, professora do ensino fundamental de 37 anos, morreu de lesões no peito e abdômen depois que seu cavalo caiu sobre ela em uma competição de equitação no condado de Northamptonshire, Inglaterra.

Segundo inquérito do caso, conduzido pela legista Anne Pember, o animal não conseguiu pular a terceira cerca do circuito que fazia, o que causou a queda, de acordo com o jornal "Daily Mail".

A British Eventing, entidade reguladora do esporte, explicou que profissionais médicos compareceram "imediatamente" às trilhas na tentativa de socorrê-la. A fatalidade aconteceu no último dia 8 de agosto.

A organização garantiu que fará uma revisão completa do incidente. "Sarah era uma amazona comprometida e apaixonada, cuja dedicação aos seus cavalos e ao esporte era clara para todos que a conheciam", destacou a British Evening, em comunicado. O cavalo, batizado de Hera, foi avaliado por veterinários e não sofreu ferimentos.

A família de Sarah afirmou que estava "absolutamente devastada" com o caso e agradeceu às mensagens de apoio e suporte. O diretor da escola primária em que a professora trabalhava, Shropshire Les Ball, também manifestou luto à funcionária.

"Ela sempre foi apaixonada por incentivar as crianças a serem o melhor que pudessem ser em tudo o que fizessem, mas também reservava um tempo ao longo do dia para garantir que as crianças tivessem a oportunidade de se divertir, brincar e rir", destacou.