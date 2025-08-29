Sarah competindo com seu cavalo em 2023Reprodução / Instagram
Mulher morre esmagada por cavalo em competição de equitação na Inglaterra
Segundo legista, o animal não conseguiu pular um dos obstáculos de um circuito e caiu em cima de Sarah Jayne Yorke
Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky
Presidente francês ameaçou imposição de sanções contra a Rússia
Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero
Marla-Svenja Liebich foi condenada a 18 meses de prisão
Funcionário foi demitido injustamente por imitar Michael Jackson, aponta tribunal
Lucas Zawadzski receberá indenização de R$ 73 mil
Mais de 280 mil pessoas estão desaparecidas por guerras e migrações, anuncia organização
Número aumentou quase 70% em cinco anos
EUA recusam vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia da ONU
Decisão anunciada pelo Departamento de Estado ocorre antes de votação sobre reconhecimento de Estado palestino
