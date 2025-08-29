Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália - Tiziana Fabi / AFP

Publicado 29/08/2025 14:38

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, instou as mulheres, nesta sexta-feira (29), a denunciarem imediatamente quem compartilha na internet fotos íntimas sem seu consentimento, após ela mesma ser vítima desta prática.

"Estou enojada com o que aconteceu", disse Meloni ao jornal Il Corriere della Sera em meio a um grande escândalo causado pela descoberta de fotos manipuladas de várias mulheres - entre as quais estão ela mesma e a líder opositora Elly Schlein - em uma página pornográfica na internet.

As imagens, de fotografias em comícios políticos a registros de férias roubadas de contas pessoais nas redes sociais, foram alteradas para destacar ou sexualizar partes dos corpos das vítimas.

As fotos foram publicadas em um fórum online chamado Phica - jogo de palavras com um termo chulo para designar a vagina em italiano -, que tinha mais de 700.000 assinantes antes de fechar na quinta-feira, acusando os usuários de violarem suas normas.

Outro escândalo parecido veio à tona na semana passada quando foi revelada a existência de um grupo italiano no Facebook, agora encerrado, denominado "Minha esposa", no qual homens publicavam fotos de suas esposas e faziam comentários vulgares, machistas e violentos.

"Quero expressar minha solidariedade e apoio a todas as mulheres que foram ofendidas, insultadas e violentadas", declarou Meloni.

"É desanimador comprovar que em 2025 ainda exista quem considera normal e legítimo pisotear a dignidade de uma mulher e atacá-la com insultos sexistas e vulgares, escondendo-se atrás do anonimato e de um teclado", acrescentou a primeira-ministra.