Karina Milei não se pronunciou publicamente sobre o tema, enquanto Javier Milei rejeitou as acusaçõesAFP
Justiça argentina investiga suposta corrupção ligada a irmã de Javier Milei
Operações em escritórios da Andis e da distribuidora Suiza Argentina buscam provas após áudios acusarem Karina de receber propina em contratos de medicamentos
Premiê italiana repudia megaescândalo de difusão na web de fotos íntimas de mulheres
Giorgia Meloni é uma das vítimas do ocorrido
Mulher morre esmagada por cavalo em competição de equitação na Inglaterra
Segundo legista, o animal não conseguiu pular um dos obstáculos de um circuito e caiu em cima de Sarah Jayne Yorke
Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky
Presidente francês ameaçou imposição de sanções contra a Rússia
Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero
Marla-Svenja Liebich foi condenada a 18 meses de prisão
Funcionário foi demitido injustamente por imitar Michael Jackson, aponta tribunal
Lucas Zawadzski receberá indenização de R$ 73 mil
