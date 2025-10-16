Um outro turista ficou ferido após o ataque a facadas - Pixabay

Publicado 16/10/2025 08:58

Um turista norte-americano morreu nesta quarta-feira (15) depois de ser esfaqueado e outro ficou gravemente ferido em Cascais, uma cidade ao oeste de Lisboa, anunciou a polícia portuguesa.

"Um dos turistas morreu no local e o outro sofreu ferimentos profundos no rosto e no braço", afirmou à AFP um porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), sem revelar mais detalhes.

A vítima ferida foi levada para um hospital em Lisboa, segundo a imprensa local. Os três suspeitos da agressão fugiram em um veículo e ainda não foram localizados.

"Divulgamos para todo o dispositivo da PSP as informações necessárias para localizar os suspeitos", afirmou a polícia. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.