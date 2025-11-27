Incêndio atingiu complexo residencial em Hong Kong e deixou centenas de desaparecidosDale de La Rey / AFP
Hong Kong procura centenas de desaparecidos após incêndio que deixou pelo menos 65 mortos
Fogo atingiu um complexo de arranha-céus residenciais
ONU pede que EUA não estigmatize afegãos após ataque a tiros próximo à Casa Branca
Três pessoas, incluindo o suspeito, ficaram feridas
Cidade entra em quarentena após mulher espalhar fezes em um bairro
Crise sanitária em Indialantic, na Flórida (EUA), mobiliza moradores e pressiona autoridades; polícia diz não ter flagrado crime, apesar das denúncias
Presos escapam da prisão na França usando serras e lençóis
Detentos, de 19 e 32 anos, deixaram a unidade de Dijon antes do amanhecer
Tiroteio em Washington é investigado como ato terrorista, afirma FBI
Suspeito de origem afegã foi detido após atacar dois membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca
Vídeo: Trem atropela e mata pelo menos 11 trabalhadores na China
Outras duas pessoas ficaram feridas
Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz
Presidente russo afirmou que espera representantes dos Estados Unidos em Moscou na próxima semana para discutir os possível cessar-fogo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.