Sonja Kopriva é acusada pelos vizinhos, em Indialantic, na Flórida (EUA), de atos abusivosReprodução de vídeo
Cidade entra em quarentena após mulher espalhar fezes em um bairro
Crise sanitária em Indialantic, na Flórida (EUA), mobiliza moradores e pressiona autoridades; polícia diz não ter flagrado crime, apesar das denúncias
Presos escapam da prisão na França usando serras e lençóis
Detentos, de 19 e 32 anos, deixaram a unidade de Dijon antes do amanhecer
Tiroteio em Washington é investigado como ato terrorista, afirma FBI
Suspeito de origem afegã foi detido após atacar dois membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca
Vídeo: Trem atropela e mata pelo menos 11 trabalhadores na China
Outras duas pessoas ficaram feridas
Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz
Presidente russo afirmou que espera representantes dos Estados Unidos em Moscou na próxima semana para discutir os possível cessar-fogo
Mulher morre e homem fica ferido em ataque de tubarão na Austrália
Desconhecido que passava pelo local ajudou em resgate
