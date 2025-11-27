França tem um dos piores índices de superlotação carcerária na EuropaAFP
Presos escapam da prisão na França usando serras e lençóis
Detentos, de 19 e 32 anos, deixaram a unidade de Dijon antes do amanhecer
Presos escapam da prisão na França usando serras e lençóis
Detentos, de 19 e 32 anos, deixaram a unidade de Dijon antes do amanhecer
Tiroteio em Washington é investigado como ato terrorista, afirma FBI
Suspeito de origem afegã foi detido após atacar dois membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca
Vídeo: Trem atropela e mata pelo menos 11 trabalhadores na China
Outras duas pessoas ficaram feridas
Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz
Presidente russo afirmou que espera representantes dos Estados Unidos em Moscou na próxima semana para discutir os possível cessar-fogo
Mulher morre e homem fica ferido em ataque de tubarão na Austrália
Desconhecido que passava pelo local ajudou em resgate
Ex-presidente do Peru Martín Vizcarra é condenado a 14 anos de prisão por corrupção
Caso aconteceu na época em que o político era governador, na região de Moquegua
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.