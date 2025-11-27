Trem transportava equipamentos para monitorar terremotos - Reprodução/ vídeo/ redes scoiais

Trem transportava equipamentos para monitorar terremotosReprodução/ vídeo/ redes scoiais

Publicado 27/11/2025 12:02

Pelo menos 11 trabalhadores ferroviários morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira (27) depois que foram atropelados por um trem no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.



O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.

O trem "circulava normalmente por uma curva dentro da estação Kunming Luoyang Town quando ocorreu a colisão com os trabalhadores, que entraram na área dos trilhos", afirma um comunicado da agência.

Veja o vídeo: