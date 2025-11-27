Trem transportava equipamentos para monitorar terremotosReprodução/ vídeo/ redes scoiais
O trem, que transportava equipamentos para monitorar terremotos, atropelou os trabalhadores em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.
Pelo menos 11 trabalhadores morrem após serem atropelados por trem no sudoeste da China— Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2025
Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/xXSAO8uriI
As autoridades abriram uma investigação sobre as causas do acidente. O transporte voltou ao normal ao meio-dia local. Os feridos foram levados para hospitais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.