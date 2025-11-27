Putin durante reunião do Conselho de Segurança no KremlinAFP
"Não existem versões finais sobre o acordo da Ucrânia, mas concordamos que o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, pode ser usado como base para futuros acordos", pontuou.
Recentemente, foi noticiado um suposto vazamento de conversa de Ushakov com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, que também deve comparecer à capital russa para as discussões. Putin minimizou a divulgação do diálogo, alegou que as informações publicadas podem ser falsas e ressaltou que a ação pode ser considerada como ilegal. "Se alguém deseja realizar espionagem, precisa realizar com habilidade", ponderou.
O presidente russo disse que ficou "confuso" e mencionou não ter entendido as sanções dos EUA contra companhias de petróleo da Rússia, já que elas são ruins para a relação dos dois países e não compreende o "tipo de sinal" que fornecem, na avaliação dele.
Ele ainda enfatizou que, quando as tropas da Ucrânia deixarem locais onde estão, então a Rússia irá encerrar as batalhas. "Os serviços especiais russos e ucranianos mantêm contato e foi discutido a troca de prisioneiros", disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.