Zelensky e Putin presidem Ucrânia e Rússia, respectivamenteMandel Ngan, Andrew Caballero/AFP
Rússia afirma que derrubou 287 drones ucranianos
Quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações
Rússia afirma que derrubou 287 drones ucranianos
Quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações
Vídeo: EUA apreendem petroleiro diante da costa venezuelana; Caracas classifica de 'roubo'
O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo
María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses
Após uma viagem secreta, líder da oposição venezuelana chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz
Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso em La Paz
Político é investigado por caso de corrupção durante o governo de Evo Morales
Departamento do Tesouro dos EUA se pronuncia sobre aplicação da Lei Magnistky a Moraes
Posicionamento do órgão do governo norte-americano veio por meio de uma resposta ao questionamento de um congressista
Zelensky confirma que Ucrânia terá reunião com autoridades dos EUA para discutir plano de paz nesta quarta
Líder ucraniano disse que a semana 'pode trazer novidades' importantes para a interrupção da guerra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.