Portugal foi afetado por uma greve geral nesta quinta-feira, que paralisou consideravelmente as conexões ferroviáriasPatrícia de Melo Moreira / AFP
Greve geral paralisa aviões, trens e serviços públicos em Portugal
Segundo os sindicatos, unidades hospitalares que tratam de casos não urgentes também suspenderam as atividades
Greve geral paralisa aviões, trens e serviços públicos em Portugal
Segundo os sindicatos, unidades hospitalares que tratam de casos não urgentes também suspenderam as atividades
Senado do México aprova aumento de tarifas sobre diversos países, incluindo China e Brasil
Medida entra em vigor a partir de janeiro
Rússia afirma que derrubou 287 drones ucranianos
Quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações
Vídeo: EUA apreendem petroleiro diante da costa venezuelana; Caracas classifica de 'roubo'
O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo
María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses
Após uma viagem secreta, líder da oposição venezuelana chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz
Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso em La Paz
Político é investigado por caso de corrupção durante o governo de Evo Morales
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.