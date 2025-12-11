Momento viralizou nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/12/2025 11:59

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido, nesta terça-feira (9), enquanto concedia uma entrevista a jornalistas a bordo do Air Force One, por um assessor que saiu do banheiro. O momento viralizou nas redes sociais.

No momento do ocorrido, o republicano conversava com jornalistas sobre quem deverá assumir a presidência do Federal Reserve (Fed - o banco central dos EUA). Ele então fez uma brincadeira sobre a estrutura do avião: "É preciso tomar conta da estrutura. É um avião do governo, mas gosto de tomar conta de tudo". Em seguida, o presidente acabou sendo atingido pela porta do banheiro, aberta por um assessor.

Trump perguntou se havia alguém dentro do banheiro, batendo na porta. “Venha, pode sair!”, disse. Segundo o portal Money Control, tratava-se de um assessor cuja identidade não foi revelada. Os passageiros, incluindo os jornalistas, riram da situação.