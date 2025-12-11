Agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajudasse a encontrá-los - AFP

Agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajudasse a encontrá-losAFP

Publicado 11/12/2025 11:36

Mais de 600 objetos de "grande valor cultural" foram roubados de um museu em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (11) a polícia britânica, que procura quatro suspeitos.



Os agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajude a encontrá-los.