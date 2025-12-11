Veado teve de ser retirado por policiais depois de destruir vários objetos em uma loja na cidade de Jonesborough, no Tennessee (EUA)Reprodução de vídeo
O Departamento de Polícia de Jonesborough informou que foi acionado para atender à ocorrência na loja Gabriel's Christmas and More. Segundo os agentes, o animal percorreu corredores, destruiu itens de decoração e se debateu até ficar enroscado na cadeira. A cena inusitada chamou a atenção dos policiais, que ironizaram nas redes sociais que o animal parecia bêbado, talvez "embalado pelo espírito natalino".
Veja o vídeo (em inglês):
RUNAWAY REINDEER: One of Santa's little helpers made a surprise entrance when he broke and entered into a Christmas store in Jonesborough, Tennessee. After getting stuck in a chair, local police helped escort the deer outside to safety. pic.twitter.com/BhRPZm5oUB— FOX Weather (@foxweather) December 10, 2025
A responsável pela organização da loja, Lisa Melancon, afirmou que os funcionários custaram a acreditar no ocorrido. “Foi um choque. No começo, todos acharam que era brincadeira”, disse.
Após o resgate, o animal foi retirado ileso e devolvido à área de mata.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.