Um veado invadiu uma loja de artigos natalinos na cidade de Jonesborough, no estado do Tennessee (EUA), e provocou um grande tumulto antes de ser contido por policiais na madrugada de sexta-feira passada (5). O animal correu desorientado pelo espaço iluminado e acabou preso em uma cadeira de madeira, o que permitiu sua remoção em segurança.

O Departamento de Polícia de Jonesborough informou que foi acionado para atender à ocorrência na loja Gabriel's Christmas and More. Segundo os agentes, o animal percorreu corredores, destruiu itens de decoração e se debateu até ficar enroscado na cadeira. A cena inusitada chamou a atenção dos policiais, que ironizaram nas redes sociais que o animal parecia bêbado, talvez "embalado pelo espírito natalino".

O policial Adam Depew disse à emissora local de TV WJHL que tentou direcionar o veado para a saída, mas o plano falhou. “Esperamos que ele corresse pela porta da frente. Não aconteceu. Quando ficou preso na cadeira, nós o pegamos”, relatou.

A responsável pela organização da loja, Lisa Melancon, afirmou que os funcionários custaram a acreditar no ocorrido. “Foi um choque. No começo, todos acharam que era brincadeira”, disse.

Após o resgate, o animal foi retirado ileso e devolvido à área de mata.