Zelensky também afirmou que qualquer possível acordo sobre o território deve ser decidido por voto popularAFP
Zelensky diz que EUA propõe uma 'zona econômica livre' e sem tropas no leste da Ucrânia
Segundo o presidente ucraniano, plano americano inclui retirada das forças de Kiev de áreas de Donetsk e concessões territoriais consideradas favoráveis à Rússia
Putin liga para Maduro e reafirma apoio à Venezuela em crise com EUA
Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu 'compromisso mútuo' com a implementação de projetos
Sheinbaum defende tarifas sobre China e Brasil como ferramenta para 'fortalecer a economia'
Proposta inicial incluía taxas de até 50%, mas a maioria foi reduzida para cerca de 20% ou 35%
Vídeo! Trump tem entrevista interrompida por assessor que saía do banheiro
Republicano conversava com jornalistas sobre quem deverá assumir a presidência do Federal Reserve
Venezuela acusa EUA de 'pirataria internacional' e 'roubo descarado' de navio petroleiro
Comunicado ainda denuncia tentativas de 'mudança de regime', com uma saída forçada de Nicolás Maduro
Mais de 600 objetos são roubados de museu na Inglaterra
Acervo inclui 'pertences pessoais, lembranças, fotografias e documentos de britânicos que viveram e trabalharam nas colônias'
