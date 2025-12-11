Zelensky também afirmou que qualquer possível acordo sobre o território deve ser decidido por voto popular - AFP

Zelensky também afirmou que qualquer possível acordo sobre o território deve ser decidido por voto popularAFP

Publicado 11/12/2025 14:21

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta quinta-feira (11) que os Estados Unidos propõem a retirada do Exército ucraniano dos territórios que ainda controla na região leste de Donetsk e a criação, em seu lugar, de uma "zona econômica livre" e desmilitarizada.

"[Os americanos] preveem a saída das forças ucranianas do território da região de Donetsk, e o suposto acordo é que as forças russas não entrem nesse território (...) que já chamam de 'zona econômica livre'", disse Zelensky a jornalistas em Kiev.

O presidente ucraniano afirmou que Washington continua pressionando Kiev para que faça concessões territoriais significativas à Rússia a fim de pôr fim ao conflito, que começou com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e já resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas.

A região de Donetsk é um dos principais pontos de discórdia nas negociações com os Estados Unidos, afirmou Zelensky. As negociações se intensificaram depois que Washington apresentou um plano para encerrar o conflito, que foi criticado por Kiev e seus aliados por ser muito favorável a Moscou.

"Temos dois pontos de discórdia principais: o território de Donetsk e tudo o que está relacionado a ele, e a usina nuclear de Zaporizhzhia. Essas são as duas questões que ainda estamos discutindo", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa.

Ele também afirmou que qualquer possível acordo sobre o território deve ser decidido por voto popular.

"Acredito que o povo da Ucrânia responderá a essa pergunta. Seja por meio de eleições ou de um referendo, deve ser uma posição do povo da Ucrânia", declarou.

A Ucrânia afirmou na quarta-feira que apresentou a Washington um plano atualizado para pôr fim à invasão russa, mas indicou que não divulgará os detalhes das alterações até receber uma resposta dos Estados Unidos.