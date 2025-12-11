Presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro - Reprodução

Publicado 11/12/2025 13:44

O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, por telefone nesta quinta-feira (11), ante a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela.



"Vladimir Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e confirmou seu apoio à política do governo de Maduro, que visa proteger os interesses e a soberania nacional diante da crescente pressão externa", afirmou o Kremlin em um resumo da conversa.



Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu "compromisso mútuo" com a implementação de projetos russo-venezuelanos, especialmente nos setores econômico, energético e comercial.



Maduro, um aliado fiel de Putin, anunciou em maio uma nova reaproximação entre Moscou e Caracas com a assinatura de um tratado de cooperação.



O governo dos Estados Unidos multiplica suas medidas econômicas e militares para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os dias de Maduro estão "contados" em uma entrevista recente ao site Político. Washington mantém uma presença militar significativa no Caribe desde o verão.



A apreensão do petroleiro é um novo desdobramento nesta crise, já que os hidrocarbonetos são a principal fonte de renda da Venezuela.