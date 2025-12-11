OMS faz alerta global para nova cepa de vírus da gripe - Agência Saúde

Publicado 11/12/2025 15:01

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta urgente sobre uma nova cepa de influenza que apresenta mudanças consideradas de "potencial pandêmico". O aviso surge em meio a um aumento significativo dos casos de gripe em várias regiões do mundo, especialmente no hemisfério norte.

De acordo com a OMS, a atividade global de gripe cresceu de forma acentuada nos últimos meses, impulsionada principalmente pela expansão dos vírus influenza A(H3N2). Além disso, diversos países registraram um início precoce da temporada de influenza, enquanto outros relatam crescimento contínuo das infecções, ainda abaixo do nível epidêmico.

A chegada do inverno no hemisfério norte intensifica o cenário, já que o período costuma elevar a circulação de vírus respiratórios. Portanto, a OMS destaca que a combinação entre condições climáticas e evolução viral exige atenção redobrada.

A vigilância internacional ocorre por meio do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza, que conecta mais de 160 instituições em 131 países e atua como o principal mecanismo de alerta para o surgimento de novas variantes "com potencial pandêmico". Assim, especialistas reforçam a importância do monitoramento constante e da rápida comunicação entre as autoridades de saúde.

Com o vírus em evolução e a atividade crescente, a OMS pede que os países intensifiquem as medidas de prevenção, ampliem o sequenciamento genômico e preparem seus sistemas de saúde para um possível cenário de maior gravidade.