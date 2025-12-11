Monitoramento das redes sociais de viajantes pode impactar o turismo nos Estados UnidosAFP
Estados Unidos querem analisar redes sociais de turistas dispensados de visto
Anúncio refere-se a viajantes de mais de três dezenas de países
OMS emite alerta para nova cepa de gripe de 'potencial pandêmico'; casos disparam no mundo
Entidade identifica mudanças aceleradas no vírus influenza A(H3N2), nota aumentos precoces da doença no hemisfério norte e reforça a necessidade de vigilância global
Zelensky diz que EUA propõe uma 'zona econômica livre' e sem tropas no leste da Ucrânia
Segundo o presidente ucraniano, plano americano inclui retirada das forças de Kiev de áreas de Donetsk e concessões territoriais consideradas favoráveis à Rússia
Putin liga para Maduro e reafirma apoio à Venezuela em crise com EUA
Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu 'compromisso mútuo' com a implementação de projetos
Sheinbaum defende tarifas sobre China e Brasil como ferramenta para 'fortalecer a economia'
Proposta inicial incluía taxas de até 50%, mas a maioria foi reduzida para cerca de 20% ou 35%
Vídeo! Trump tem entrevista interrompida por assessor que saía do banheiro
Republicano conversava com jornalistas sobre quem deverá assumir a presidência do Federal Reserve
