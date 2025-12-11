Uma das duas capas da edição homenageia uma fotografia de 1932 que mostra operários sentados em uma viga suspensa - TIME

Publicado 11/12/2025 20:45

A revista Time nomeou, nesta quinta-feira (11), os "arquitetos da inteligência artificial (IA)" como Personalidade do Ano, ao considerar que o trabalho no desenvolvimento dessa tecnologia de ponta está transformando a humanidade.



Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; e Elon Musk, da xAI, figuram entre os inovadores que, segundo a revista, "assumiram as rédeas da História, desenvolvendo tecnologia e tomando decisões que estão remodelando o panorama da informação, do clima e de nossos meios de vida".



"Eles reorientaram políticas governamentais, alteraram rivalidades geopolíticas e levaram robôs aos lares. A IA emergiu, possivelmente, como a ferramenta mais relevante na competição entre grandes potências desde o advento das armas nucleares", acrescentou a Time.



Uma das duas capas da edição homenageia a célebre fotografia de 1932 que mostra operários sentados em uma viga suspensa durante a construção de um arranha-céu em Nova York.

Na ilustração, aparecem o chefe da Meta, Mark Zuckerberg; a diretora-executiva da AMD, Lisa Su; Elon Musk, da xAI; Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; Demis Hassabis, do Google DeepMind; Dario Amodei, da Anthropic; e Fei-Fei Li, pesquisadora da Universidade Stanford conhecida como a "madrinha" da IA.



Além de modelos populares de IA, como o ChatGPT e o Claude, a Time também destacou investidores como Masayoshi Son, CEO do SoftBank, que destinou bilhões de dólares ao setor.



A distinção, concedida desde 1927, costuma destacar personalidades influentes na cena internacional, ainda que nem sempre populares. Entre os agraciados estão desde Adolf Hitler, em 1938, até a estrela do pop Taylor Swift, em 2023.



O título do ano passado foi concedido a Donald Trump, então presidente eleito.

Nova tecnologia



Segundo a Time, propriedade do bilionário do Vale do Silício Marc Benioff, 2025 foi o ano em que a IA deixou de ser uma tecnologia promissora para se tornar realidade. O uso do ChatGPT mais que dobrou, chegando a 10% da população mundial.



"Esta é a tecnologia mais impactante da nossa época", afirmou Huang, CEO da Nvidia — atualmente a empresa mais valiosa do mundo — à revista.



Ele previu que a IA faria a economia global saltar de 100 trilhões para 500 trilhões de dólares.



Ao mesmo tempo, diversas ações judiciais foram apresentadas nos últimos meses, alegando que chatbots contribuíram para suicídios e crises de saúde mental.



Em um dos casos, os pais do adolescente americano Adam Raine, que se suicidou aos 16 anos, processaram a OpenAI ao afirmarem que o ChatGPT forneceu ao jovem informações sobre métodos de suicídio.



A revista também cita a eliminação de postos de trabalho devido à substituição de trabalhadores por máquinas.

Para compor a capa, contudo, a Time evitou o uso de IA e optou por artistas humanos.



Thomas Hudson, analista da consultoria Forrester, considerou acertada a escolha dos "titãs da IA" como Personalidade do Ano.



"A IA foi o centro de gravidade da economia em 2025 e a fonte de debates intermináveis sobre como moldará o futuro de nossas sociedades", afirmou.