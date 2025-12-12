As estradas ao redor de Centralia racharam com o calor do fogo subterrâneo - Reprodução

As estradas ao redor de Centralia racharam com o calor do fogo subterrâneoReprodução

Publicado 12/12/2025 15:44

Centralia, uma antiga cidade mineradora no condado de Columbia, no estado da Pensilvânia (EUA), já abrigou mais de mil moradores. Hoje, restam menos de uma dúzia de habitantes que insistem em permanecer entre ruas vazias e casas abandonadas. O motivo do abandono é um incêndio subterrâneo que queima há mais de 60 anos, transformando o local em uma verdadeira cidade fantasma.



O fogo começou em maio de 1962, quando o lixão municipal — instalado em uma antiga mina de carvão a céu aberto — foi incendiado para reduzir o volume de resíduos. As chamas, porém, alcançaram a rede de túneis de carvão abandonados sob a cidade. Altamente inflamável, o carvão alimentou o incêndio, que se espalhou rapidamente. Especialistas afirmam que o fogo pode continuar queimando pelos próximos 250 anos, devido à grande quantidade de carvão ainda existente no subsolo.



Diversas tentativas foram feitas para conter o incêndio ao longo dos anos, incluindo injeção de água e abertura de trincheiras. Nenhuma teve sucesso. Na década de 1980, ficou evidente que o fogo era incontrolável e que Centralia se tornara um lugar inviável para viver.

Única estrada de acesso foi destruída pelo governo



Com o avanço das chamas subterrâneas, o solo começou a rachar e emitir gases tóxicos, como monóxido de carbono. A temperatura da terra aumentou drasticamente, impossibilitando o crescimento de plantas em algumas áreas. Diante do risco ambiental e de saúde, o governo dos Estados Unidos ordenou a evacuação da cidade. A maioria dos moradores aceitou indenizações e foi realocada.



Em 1992, o estado da Pensilvânia declarou domínio eminente sobre todas as propriedades, condenando as casas que ainda restavam. A Route 61, principal via de acesso, foi destruída para impedir a entrada de curiosos e evitar acidentes.



Atualmente, Centralia permanece tomada por fumaça, vapor e estradas rachadas, compondo um cenário que parece saído de um filme apocalíptico. Apenas alguns moradores resistem, agarrados às memórias e ao que restou de suas vidas no local.



Inspiração para o game Silent Hill

A história de Centralia inspirou diretamente a criação de Silent Hill, uma das franquias de terror mais icônicas dos games. Lançado pela Konami em 1999, o jogo apresenta uma cidade coberta por névoa, abandonada e tomada por elementos perturbadores — características fortemente associadas à atmosfera real de Centralia. O incêndio subterrâneo, o solo rachado e o clima opressivo encontrados na cidade norte-americana ecoam de forma evidente no universo fictício da série.