As estradas ao redor de Centralia racharam com o calor do fogo subterrâneoReprodução
O fogo começou em maio de 1962, quando o lixão municipal — instalado em uma antiga mina de carvão a céu aberto — foi incendiado para reduzir o volume de resíduos. As chamas, porém, alcançaram a rede de túneis de carvão abandonados sob a cidade. Altamente inflamável, o carvão alimentou o incêndio, que se espalhou rapidamente. Especialistas afirmam que o fogo pode continuar queimando pelos próximos 250 anos, devido à grande quantidade de carvão ainda existente no subsolo.
Diversas tentativas foram feitas para conter o incêndio ao longo dos anos, incluindo injeção de água e abertura de trincheiras. Nenhuma teve sucesso. Na década de 1980, ficou evidente que o fogo era incontrolável e que Centralia se tornara um lugar inviável para viver.
Com o avanço das chamas subterrâneas, o solo começou a rachar e emitir gases tóxicos, como monóxido de carbono. A temperatura da terra aumentou drasticamente, impossibilitando o crescimento de plantas em algumas áreas. Diante do risco ambiental e de saúde, o governo dos Estados Unidos ordenou a evacuação da cidade. A maioria dos moradores aceitou indenizações e foi realocada.
Em 1992, o estado da Pensilvânia declarou domínio eminente sobre todas as propriedades, condenando as casas que ainda restavam. A Route 61, principal via de acesso, foi destruída para impedir a entrada de curiosos e evitar acidentes.
Atualmente, Centralia permanece tomada por fumaça, vapor e estradas rachadas, compondo um cenário que parece saído de um filme apocalíptico. Apenas alguns moradores resistem, agarrados às memórias e ao que restou de suas vidas no local.
Inspiração para o game Silent Hill