O Ministério do Interior da Venezuela informou que os EUA suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados - AFP

Publicado 12/12/2025 10:37 | Atualizado 12/12/2025 10:38

O Ministério do Interior da Venezuela informou que os Estados Unidos suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados, previsto para esta sexta-feira (12), como parte do programa de repatriação que continua em andamento apesar da crise entre os dois países.

Caracas recebeu "a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender unilateralmente o retorno de cidadãos venezuelanos", afirmou o ministério na noite de quinta-feira (11) no Telegram.