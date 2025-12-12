Rei Charles III, foi diagnosticado com câncer há quase dois anosAFP
Rei Charles III quebra protocolo e fará pronunciamento sobre tratamento contra o câncer
Monarca de 77 anos vai falar durante um programa de arrecadação de fundos para a doença
EUA sancionam familiares de Maduro e navios com petróleo venezuelano
Novas sanções ocorrem em meio à escalada da tensão com o regime Maduro, que tem ampla mobilização militar dos EUA e bombardeios a barcos no Caribe
Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump
Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do antecessor Joe Biden
'Arquitetos da IA': revista americana Time elege as personalidades do ano
Entre os nomeados estão Elon Musk, da xAI, Sam Altman, da OpenAI e Mark Zuckerberg, da Meta
Vídeo: veado 'bêbado' invade loja, destrói objetos e é retirado pela polícia
Caso aconteceu na pequena cidade de Jonesborough, no estado do Tennessee (EUA)
Estados Unidos querem analisar redes sociais de turistas dispensados de visto
Anúncio refere-se a viajantes de mais de três dezenas de países
