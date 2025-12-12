Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direitaAFP
Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump
Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do antecessor Joe Biden
Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump
Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do antecessor Joe Biden
'Arquitetos da IA': revista americana Time elege as personalidades do ano
Entre os nomeados estão Elon Musk, da xAI, Sam Altman, da OpenAI e Mark Zuckerberg, da Meta
Vídeo: veado 'bêbado' invade loja, destrói objetos e é retirado pela polícia
Caso aconteceu na pequena cidade de Jonesborough, no estado do Tennessee (EUA)
Estados Unidos querem analisar redes sociais de turistas dispensados de visto
Anúncio refere-se a viajantes de mais de três dezenas de países
OMS emite alerta para nova cepa de gripe de 'potencial pandêmico'; casos disparam no mundo
Entidade identifica mudanças aceleradas no vírus influenza A(H3N2), nota aumentos precoces da doença no hemisfério norte e reforça a necessidade de vigilância global
Zelensky diz que EUA propõe uma 'zona econômica livre' e sem tropas no leste da Ucrânia
Segundo o presidente ucraniano, plano americano inclui retirada das forças de Kiev de áreas de Donetsk e concessões territoriais consideradas favoráveis à Rússia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.