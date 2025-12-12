Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direita - AFP

Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direitaAFP

Publicado 12/12/2025 07:40

A Casa Branca informou nesta quinta-feira (11) que a grande quantidade de apertos de mão trocados por Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias na mão direita.

A porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente, 79, apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão.

"Sobre os curativos, também demos uma explicação. No passado, o presidente estava constantemente trocando apertos de mão. Ele também toma aspirina diariamente, algo que seus exames físicos já apontaram no passado, o que pode contribuir para o hematoma que vocês veem", explicou Karoline.

Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do seu antecessor Joe Biden.