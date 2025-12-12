Embaixador Maurício Lyrio disse que discussões no Brics reafirmam o compromisso de fortalecer a cooperação no grupoValter Campanato/Agência Brasil
Brasil passa a presidência do Brics para a Índia, que começa mandato em 1º de janeiro de 2026
Embaixador Mauricio Lyrio transferiu formalmente o comando do bloco econômico a Sudhakar Dalela
Conheça a cidade fantasma que pega fogo há seis décadas e inspirou game famoso
Incêndio, que teve início em 1962, pode durar por mais 250 anos de acordo com os especialistas
Segredos do futuro: Estaria o mundo caminhando para a Terceira Guerra?
Analisamos previsões antigas à luz dos fatos modernos e o que elas podem indicar sobre a segurança global
Venezuela diz que EUA suspenderam 'unilateralmente' voo de migrantes deportados
Ação ocorre um dia depois de os norte-americanos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano
Rei Charles III quebra protocolo e fará pronunciamento sobre tratamento contra o câncer
Monarca de 77 anos vai falar durante um programa de arrecadação de fundos para a doença
EUA sancionam familiares de Maduro e navios com petróleo venezuelano
Novas sanções ocorrem em meio à escalada da tensão com o regime Maduro, que tem ampla mobilização militar dos EUA e bombardeios a barcos no Caribe
