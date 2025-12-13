Presidente ucraniano Volodymyr ZelenskyAFP
Enviado especial dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus neste fim de semana
Encontro acontecerá em Berlim
EUA revelam detalhes da ordem de apreensão de petroleiro na costa da Venezuela
Navio deveria atracar em Galveston, Texas
Miss Universo 2025 abandona entrevista ao vivo; entenda a polêmica
Fatima Bosch demonstrou desconforto com questionamentos e deixou o estúdio antes do fim da transmissão
Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa
Órgão recomenda monitorar atentamente a evolução do vírus
Brasil passa a presidência do Brics para a Índia, que começa mandato em 1º de janeiro de 2026
Embaixador Mauricio Lyrio transferiu formalmente o comando do bloco econômico a Sudhakar Dalela
Conheça a cidade fantasma que pega fogo há seis décadas e inspirou game famoso
Incêndio, que teve início em 1962, pode durar por mais 250 anos de acordo com os especialistas
