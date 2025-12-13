Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 13/12/2025 10:37

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá neste fim de semana com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus em Berlim, indicou à AFP, nesta sexta-feira (12), um funcionário da Casa Branca, ao confirmar uma informação do Wall Street Journal.

O chefe de governo alemão Friedrich Merz receberá Zelensky e vários líderes da União Europeia e da Otan em meio a intensas gestões diplomáticas para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Europeus e ucranianos exigiram dos norte-americanos "garantias de segurança" antes de qualquer negociação territorial no leste da Ucrânia ocupada por tropas russas, disse a Presidência francesa.

As negociações se aceleraram com o plano apresentado pela administração americana há cerca de três semanas para tentar resolver a guerra desencadeada pela invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

Esse plano inclui algumas das principais exigências de Moscou. Kiev entregou uma versão desse texto com contrapropostas. O presidente ucraniano confirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos queriam fechar um acordo "o mais breve" possível.

"Trata-se, primordialmente, de [saber] quais concessões territoriais a Ucrânia está disposta a fazer", disse o chanceler Merz na quinta-feira em Berlim.

Para Zelensky, falta negociar duas questões essenciais: o controle da região oriental de Donetsk, onde acontecem enfrentamentos, e da central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ocupada por Moscou.