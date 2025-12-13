Mais de 1,2 milhão de pessoas desabrigadas permanecem em abrigos temporáriosAFP
Número de mortos em enchentes na Indonésia passa de mil
Cerca de 5,4 mil pessoas ficaram feridas
Duas pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio na Universidade Brown, nos EUA
Autoridades não informaram se as vítimas eram estudantes. Identidade do suspeito não foi confirmada
Ataque russos deixam parte da Ucrânia sem energia
Drones ucranianos mataram duas pessoas na Rússia
Júri decide que Johnson & Johnson deve R$ 240 milhões a duas mulheres com câncer que usaram talco
Empresa afirmou que vai recorrer da decisão sobre a responsabilidade civil e indenização por danos
Irã eleva preços da gasolina pela primeira vez desde protestos de 2019
Mesmo com o ajuste, os valores iranianos permanecem entre os mais baixos globalmente
Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata seis soldados da paz, afirma Guterres
Outros oito ficaram feridos
Belarus liberta líder de protestos e vencedor do prêmio Nobel após acordo com EUA
Outros 121 presos políticos foram soltos
