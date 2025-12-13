Bombardeio deixou mortos em Gaza - Omar Al-Qattaa / AFP

Bombardeio deixou mortos em GazaOmar Al-Qattaa / AFP

Publicado 13/12/2025 14:30

Israel afirmou, neste sábado (13), ter matado um funcionário de alto escalão do braço armado do movimento islamista palestino Hamas em um bombardeio na Faixa de Gaza. Ataque deixou mortos e feridos no local.

"Em resposta à detonação de um dispositivo explosivo pelo Hamas que feriu nossas forças hoje (...), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz ordenaram a eliminação do terrorista Raad Saad", disseram em um comunicado conjunto.

O Exército israelense o descreveu como "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.