Bombardeio deixou mortos em GazaOmar Al-Qattaa / AFP

Mais artigos de AFP
AFP
Israel afirmou, neste sábado (13), ter matado um funcionário de alto escalão do braço armado do movimento islamista palestino Hamas em um bombardeio na Faixa de Gaza. Ataque deixou mortos e feridos no local.
"Em resposta à detonação de um dispositivo explosivo pelo Hamas que feriu nossas forças hoje (...), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz ordenaram a eliminação do terrorista Raad Saad", disseram em um comunicado conjunto.
O Exército israelense o descreveu como "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.