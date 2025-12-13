Causa da morte de Peter Greene não foi divulgada - AFP

Publicado 13/12/2025 12:32

O ator Peter Greene, de 60 anos, conhecido por interpretar vilões em filmes como "O Máscara" e "Pulp Fiction", foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, Nova York, nesta sexta-feira, 12.



A informação foi confirmada pelo empresário do artista, Gregg Edwards, ao site Deadline. O agente do ator não revelou a causa da morte.



Atualmente, Greene se dedicava às gravações do filme "Mascots", ao lado de Mickey Rourke, e do documentário "From the American People: The Withdrawal of USAID".

À imprensa norte-americana, o empresário do artista explicou como chegou até o corpo do ator: "Fui informado de que havia uma música tocando no apartamento de Greene por mais de 24 horas, o que levou à realização de uma verificação", afirma.O empresário disse ainda que havia conversado com o ator no início da semana e a morte causou surpresa. O ator deixa uma irmã e um irmão.Peter Greene nasceu em Montclair, no estado de Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965. Ele iniciou a carreira de ator aos 20 anos, enquanto vivia em Nova York. Durante sua trajetória, ele construiu uma carreira no cinema e na televisão, com destaque para interpretação de personagens criminosos e vilões.Em 1994, interpretou o vilão Dorian em "O Máscara", protagonizado por Jim Carey. No mesmo ano, encarou outro personagem emblemático: Zed, em "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino.Ambos os papéis ajudaram Greene a consolidar sua imagem como um ator que interpretava personagens sombrios de forma excelente.Em 1993, antes dos papéis em "O Máscara" e "Pulp Fiction", Peter Greene foi protagonista do filme "Clean, Shaven", no qual interpretou um homem com esquizofrenia suspeito de assassinato.A atuação foi elogiada pela crítica do The New York Times, que afirmou que Greene transformou o papel "em um personagem intensamente angustiado e volátil, alguém que nem precisava se cortar para chamar a atenção do público".Além de papéis principais, Greene teve participações marcantes em "Os Suspeitos", em que interpretou Redfoot, um receptador que fornece informações a um grupo de criminosos sobre um roubo a um joalheiro que termina com a morte da vítima.Já em "Dia de Treinamento", viveu Jeff, um detetive que acaba sendo baleado por Alonzo Harris, personagem de Denzel Washington, no contexto de uma tentativa de encobrir o assassinato a sangue-frio de um ex-agente da divisão de narcóticos.