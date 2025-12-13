AIE classificou o Irã como o segundo maior pagador de subsídios energéticos do mundo em 2022divulgação
Irã eleva preços da gasolina pela primeira vez desde protestos de 2019
Mesmo com o ajuste, os valores iranianos permanecem entre os mais baixos globalmente
Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata seis soldados da paz, afirma Guterres
Outros oito ficaram feridos
Belarus liberta líder de protestos e vencedor do prêmio Nobel após acordo com EUA
Outros 121 presos políticos foram soltos
Israel diz que matou oficial militar do Hamas com bombardeio em Gaza
Segundo exército israelense, o homem era 'um dos arquitetos' do ataque de 7 de outubro de 2023
Ator de ‘O Máscara’ e ‘Pulp Fiction’ é encontrado morto em Nova York
Peter Greene tinha 60 anos
Número de mortos em enchentes na Indonésia passa de mil
Cerca de 5,4 mil pessoas ficaram feridas
