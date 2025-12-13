Secretário-geral da ONU, António Guterres, informou que um ataque de drone atingiu uma instalação da organizaçãoEbrahim Hamid / AFP
Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata seis soldados da paz, afirma Guterres
Outros oito ficaram feridos
Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata seis soldados da paz, afirma Guterres
Outros oito ficaram feridos
Belarus liberta líder de protestos e vencedor do prêmio Nobel após acordo com EUA
Outros 121 presos políticos foram soltos
Israel diz que matou oficial militar do Hamas com bombardeio em Gaza
Segundo exército israelense, o homem era 'um dos arquitetos' do ataque de 7 de outubro de 2023
Ator de ‘O Máscara’ e ‘Pulp Fiction’ é encontrado morto em Nova York
Peter Greene tinha 60 anos
Número de mortos em enchentes na Indonésia passa de mil
Cerca de 5,4 mil pessoas ficaram feridas
Enviado especial dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus neste fim de semana
Encontro acontecerá em Berlim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.