EUA atacaram Venezuela neste sábado (3)

A Rússia condenou, neste sábado (3), a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia.

"Na manhã de hoje [sábado], os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou.
Donald Trump informou que na ação, conduzida pelas forças de segurança dos EUA, foram capturados o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores.
Segundo Trump, haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação. Ela será realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Flórida.