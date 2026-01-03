EUA atacaram Venezuela neste sábado (3) - Reprodução / AFP

EUA atacaram Venezuela neste sábado (3)Reprodução / AFP

Publicado 03/01/2026 08:10 | Atualizado 03/01/2026 08:13





"Na manhã de hoje [sábado], os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.



Donald Trump informou que na ação, conduzida pelas forças de segurança dos EUA, foram capturados o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores.



Segundo Trump, haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação. Ela será realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Flórida.