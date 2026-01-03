"Na manhã de hoje [sábado], os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.
"A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou.
Donald Trump informou que na ação, conduzida pelas forças de segurança dos EUA, foram capturados o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores.
Segundo Trump, haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação. Ela será realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Flórida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.