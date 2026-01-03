EUA atacaram Venezuela neste sábado (3) - Juan Barreto / AFP

EUA atacaram Venezuela neste sábado (3)Juan Barreto / AFP

Publicado 03/01/2026 08:37





Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana. Os Estados Unidos concluíram sua ação militar na Venezuela após capturar o presidente do país , Nicolás Maduro, afirmou, neste sábado (3), um senador americano, citando o secretário de Estado Marco Rubio.Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana.

Segundo Donald Trump, haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação. Ela será realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Flórida.

Conflito



O surpreendente anúncio do presidente dos EUA ocorre após meses de pressão militar e econômica cada vez maior por parte dos norte-americanos sobre Maduro e a Venezuela, dependente da exportação de petróleo, recurso do qual possui as maiores reservas do mundo.



Trump disse em dezembro que o mais "inteligente" seria que Maduro renunciasse e, posteriormente, afirmou que os dias no poder do líder venezuelano estavam "contados".



Captura do presidente da Venezuela ocorre ainda dois dias depois dele ter tentado iniciar conversas entre ambos, oferecendo cooperação no combate ao tráfico de drogas e à migração ilegal.