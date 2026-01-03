Kaja Kallas pediu 'contenção' e respeito ao direito internacional após ataques dos EUA à Venezuela - Reprodução / Parlamento Europeu

Publicado 03/01/2026 09:12 | Atualizado 03/01/2026 09:13

Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Mas "em qualquer circunstância, devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Fazemos um apelo à contenção", escreveu.