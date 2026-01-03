Kaja Kallas pediu 'contenção' e respeito ao direito internacional após ataques dos EUA à VenezuelaReprodução / Parlamento Europeu
Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela depois de conversa com Rubio
EUA capturaram Nicolás Maduros nos ataques deste sábado (3)
Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela depois de conversa com Rubio
EUA capturaram Nicolás Maduros nos ataques deste sábado (3)
Aliados da Venezuela condenam ataque dos EUA e pedem solução diplomática
Trump disse que Nicolás Maduro foi capturado
'Venceremos', diz ministro do Interior da Venezuela após ataques dos EUA
Na ação, Nicolás Maduro foi capturado
Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA
Nicolás Maduro foi capturado na ação
Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela
Donald Trump informou que haverá uma coletiva de imprensa às 13h (horário de Brasília) com mais informações da ação
Rússia condena ataque dos EUA na Venezuela: 'Profundamente preocupante'
Nicolás Maduro foi capturado na ação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.