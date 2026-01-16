ICE é a principal ferramenta da política de Trump contra imigrantes nos Estados Unidos - AFP

Publicado 16/01/2026 16:12

O perfil do departamento de Estado dos Estados Unidos em português fez uma postagem em uma rede social com uma mensagem de ameaça a imigrantes. O post traz uma imagem com uma foto de Donald Trump e a frase “Envia-os de volta”. A legenda diz: “Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio”.