De acordo com a defesa, depoimento prestado corroborou os relatos feitos anteriormente por Jhordana DiasInstagram Jhordana Dias
Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa
Advogado de Jhordana destaca que caso não é isolado e há relatos recorrentes de agressões contra mulheres no transporte público local
Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa
Advogado de Jhordana destaca que caso não é isolado e há relatos recorrentes de agressões contra mulheres no transporte público local
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
'Presidente Trump vai te jogar na cadeia', diz a publicação
Trump ameaça impor tarifas a países que não apoiam seu plano para a Groenlândia
Republicano aumenta a pressão para anexar a ilha ártica
Presidente do México destaca avanços no combate ao narcotráfico após críticas dos EUA
Claudia Sheinbaum cita queda nas apreensões de fentanil na fronteira e redução de homicídios desde o início do governo
Movimento de protesto no Irã perde força após repressão brutal
Ameaça de um ataque dos Estados Unidos também parece ter diminuído
Corina Machado diz que ainda espera ser presidente da Venezuela: 'Quando chegar a hora certa'
Líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.