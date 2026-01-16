Na usina de Zaporizhzhya, inspetores verificarão medidas para evitar o congelamento da água utilizada nos reatoresWikipedia/Reprodução
Rússia e Ucrânia terão cessar-fogo local para reparos em usina nuclear
Consertos serão efetuados pore técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica
Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa
Advogado de Jhordana destaca que caso não é isolado e há relatos recorrentes de agressões contra mulheres no transporte público local
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
'Presidente Trump vai te jogar na cadeia', diz a publicação
Trump ameaça impor tarifas a países que não apoiam seu plano para a Groenlândia
Republicano aumenta a pressão para anexar a ilha ártica
Presidente do México destaca avanços no combate ao narcotráfico após críticas dos EUA
Claudia Sheinbaum cita queda nas apreensões de fentanil na fronteira e redução de homicídios desde o início do governo
Movimento de protesto no Irã perde força após repressão brutal
Ameaça de um ataque dos Estados Unidos também parece ter diminuído
